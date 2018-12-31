МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы демонстрируют позитивную динамику в понедельник, инвесторы оценивают сообщения о готовящейся сделке по торговле между США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.46 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,11% — до 6741,68 пункта, французский CAC 40 — на 0,69%, до 4710,85 пункта.

Биржи Германии в понедельник закрыты в связи с кануном Нового года, в пятницу немецкий DAX закрылся ростом на 1,71%, до 10558,96 пункта. В понедельник, последний рабочий день уходящего года, ожидается раннее закрытие на многих крупных торговых площадках, включая биржи Великобритании и Франции.

Газета Wall Street Journal в воскресенье сообщила со ссылкой на источники, что представители США и Китая начинают выработку сделки по торговле, которая могла бы ослабить напряженность между странами. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что провел разговор с председателем КНР Си Цзипьпином по вопросам торговли и стороны достигли большого прогресса.

Си Цзиньпин в свою очередь отметил, что двусторонние отношения в настоящий момент находятся на крайне важном этапе, добавив, что делегации двух стран активно ведут работу по реализации достигнутой договоренности по торговым вопросам.

Лидеры США и Китая на полях саммита G20 в Аргентине договорились о взаимных шагах по пошлинам. Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы сельскохозяйственных и других товаров из США. Президент США Дональд Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.