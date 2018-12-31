МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Курс доллара слабо снижается в понедельник днем по отношению к основным мировым валютам, трейдеры оценивают сообщения о бюджете Италии и прогрессе в деэскалации торгового конфликта США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.54 мск курс евро к доллару увеличивался до 1,1446 доллара за евро с 1,1441 доллара на прошлом закрытии, курс доллара к иене при этом опускался до 110,05 иены с 110,26 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,16%, до 96,25 пункта.

Поддержку курсу евро оказывают новости из Италии. В воскресенье итальянский парламент окончательно одобрил в третьем чтении правительственный законопроект о госбюджете на 2019 год, который чуть было не привел к острому конфликту между Римом и Брюсселем и введению со стороны Европейской комиссии процедуры чрезмерного дефицита бюджета. Главными положениями госбюджета стали отказ от предполагавшегося повышения НДС, введение безусловного базового дохода и изменение законодательства в целях более раннего выхода граждан на пенсию.

Первоначальный проект госбюджета, предусматривавший заметное увеличение дефицита госбюджета до 2,4% ВВП, правительство Джузеппе Конте одобрило еще 15 октября. Однако этот документ вызвал весьма серьезную критику со стороны Еврокомиссии и был ей отклонен. После длительных и сложных переговоров Рим и Брюссель 19 декабря все-таки согласовали компромиссный вариант, в котором дефицит бюджета был снижен до 2,04% ВВП. Скорректированный документ предусматривает также сокращение госдолга Италии до 130,7% ВВП и рост самого ВВП на 1%.

Дополнительное давление на курс доллара оказывают сообщения СМИ о том, что представители США и Китая начинают выработку сделки по торговле, которая могла бы ослабить напряженность между странами. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что провел разговор с председателем КНР Си Цзипьпином по вопросам торговли и стороны достигли большого прогресса.

Американская валюта выступает в роли безопасного актива, спрос на который снижается при ослаблении политических рисков.