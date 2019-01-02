МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "красной зоне", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.31 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" опускалась на 0,71% — до 6,14 доллара, "Лукойла" — на 1,08%, до 70,71 доллара, "Новатэка" — на 1,17%, до 169 долларов. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,64%, до 4,4 доллара, "Газпром нефти" — на 0,7%, до 24,82 доллара.

Стоимость расписок ВТБ увеличивалась на 1,04% — до 1,12 доллара, Сбербанка — уменьшалась на 0,82%, до 10,87 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", росли в цене на 1,86%, достигнув 15,85 доллара.

Бумаги "Норникеля" дешевели на 0,56% — до 18,66 доллара, "Северстали" — на 0,18%, до 13,62 доллара, НЛМК — на 0,72%, до 22,71 доллара.

Цена расписок "Магнита" снижалась на 1,08% — до 12,59 доллара, "Ленты" — на 1,05%, до 3,05 доллара. Бумаги АФК "Система" не изменялись в цене и стоили 2,32 доллара.