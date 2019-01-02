МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Курс японской иены растет по отношению к доллару в среду днем на фоне увеличения спроса на более надежные активы из-за опасений инвесторов относительно перспектив мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.04 мск курс доллара к иене опускался до 108,96 иены со 109,66 иены за доллар, курс евро к доллару снижался до 1,1435 доллара за евро с 1,1463 доллара на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,09%, до 96,25 пункта.

Инвесторы отдают предпочтение более надежным активам и выводят средства из рисковых, о чем свидетельствуют распродажи на мировых фондовых рынках. Поводом для пессимизма служат опасения относительно перспектив мировой экономики, усилившиеся после публикации слабой статистики промышленного сектора Китая.

"Иена укрепляется из-за увеличения опасений относительно замедления роста мировой экономики. Эта тенденция может стать еще более выраженной в 2019 году", — сказал агентству Рейтер валютный стратег Commerzbank Ульрих Лейхтманн (Ulrich Leuchtmann).

В том, что касается курса евро, то трейдеры, мнение которых приводит агентство, полагают, что он будет оставаться под давлением, поскольку уровень инфляции и темпы роста ВВП еврозоны остаются ниже прогнозных значений Европейского центробанка (ЕЦБ).