Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ на 29/12/2018
НаименованиеПокупка, долл.Продажа, долл.Цена посл. сделки, долл.Объем, тыс. руб.
Газпром152.910153.980153.9805.364
Роснефть426.850432.900426.8509.404
Мосэнерго2027.0002065.0002025.0007.412
Лукойл4997.0004997.5004997.000285574.346
Сургнфгз26715.00026995.00026.9601.402
Сургнфгз п39.23039.46039.2801.809
ГМКННик13039.00013050.00013039.000242818.869
Полюс Золото5393.5005399.0005399.00018987.402
Сбербанк185.710186.870186.8707.631
Сбербанк п164.640167.390164.6402.163
ВТБ0.0340.0350.0340.904