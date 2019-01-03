МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Курс японской иены в четверг продолжил расти по отношению к доллару на фоне волатильности мировых фондовых бирж, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.21 мск курс доллара к иене опускался до 107,57 иены со 108,87 иены за доллар, курс евро к доллару рос до 1,1370 доллара за евро с 1,1342 доллара на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,29%, до 96,54 пункта.

Биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно снижением, европейские индексы сейчас падают на 1-1,5%. Основным фактором, оказывающим давление на фондовые рынки, стало ухудшение прогноза выручки корпорации Apple. Ожидается, что её доход составит около 84 миллиардов долларов за последний квартал. Два месяца назад компания прогнозировала доход от 89 до 93 миллиардов долларов.

Глава Apple Тим Кук пояснил в открытом письме инвесторам, что темпы продаж iPhone замедляются. В интервью телеканалу CNBC он заявил, что замедление темпов особенно очевидно в Китае. В качестве главной причины он указал торговые войны между США и этой страной. По словам главы Apple, напряженность в отношениях между странами оказывает дополнительное давление на их экономику.

"Предупреждение Apple о замедлении роста (продаж — ред.) в Китае усилило опасения инвесторов по поводу замедления темпов роста мировой экономики", — сказал стратег Mitsubishi UFJ Financial Group Ли Хардман (Lee Hardman) агентству Рейтер.

Рост экономической и политической напряженности вызывает спрос на безопасные активы. На валютном рынке таким активом, служащим для хеджирования рисков, традиционно выступает иена.