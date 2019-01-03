МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Акции американской технологической корпорации Apple дешевеют более чем на 9% на открытии торгов после ухудшения прогноза выручки в связи с проблемами реализации смартфонов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.37 мск акции Apple на бирже Nasdaq снижаются в цене на 9,4%, до 143,07 доллара.

Глава корпорации Apple Тим Кук накануне заявил в открытом письме инвесторам о замедлении темпов продаж iPhone. В качестве главной причины он указал торговые войны между США и Китаем. В письме Кука инвесторам также говорится, что Apple теперь ожидает дохода в размере 84 миллиардов долларов за последний квартал. Это ниже прогноза, опубликованного два месяца назад, когда компания прогнозировала доход от 89 до 93 миллиардов долларов.