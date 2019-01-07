 

Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ на 04/01/2019
НаименованиеПокупка, долл.Продажа, долл.Цена посл. сделки, долл.Объем, тыс. руб.
Газпром 158.010 158.650 158.000 3.621
Роснефть 429.500 431.800 429.550 9.015
Мосэнерго 2.020 2057.000 2021.000 1.752
Лукойл 5048.500 5051.000 5074.500 1775079.432
Сургнфгз 26.730 27.080 26655.000 0.267
Сургнфгз п 38.640 38915.000 38.750 3.599
ГМКННик 13026.000 13030.000 13070.000 752858.512
Полюс Золото 5262.000 5275.000 5286.500 182783.094
Сбербанк 189.410 190.460 190.190 2.837
Сбербанк п 166.810 167.300 167.550 1.003
ВТБ 0.035 0.035 0.035 0.207

 