МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Рубль в начале дня значительно укрепляется против основных инвалют на поддержке нефти, доллар уже опускался ниже 67 рублей впервые с 18 декабря, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.25 мск вторника снижался на 62 копейки — до 67,11 рубля (ранее в ходе торгов падал ниже 67 рублей), курс евро — на 44 копейки — до 76,8 рубля, следует из данных Московской биржи.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,24% — до 57,47 доллара за баррель.