МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в минусе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.28 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,21% — до 6,25 доллара, "Лукойла" — на 0,52%, до 74,01 доллара, "Новатэка" — росла на 0,17%, до 173,5 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,24%, до 4,7 доллара, "Газпром нефти" — на 1,27%, до 25,93 доллара.

Цена бумаг ВТБ поднималась на 0,09% — до 1,16 доллара, Сбербанка — снижалась на 0,75%, до 11,56 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 0,53%, достигая 16,77 доллара.

Расписки "Норникеля" снижались в стоимости на 0,42% — до 19,42 доллара, "Северстали" — на 0,24%, до 14,27 доллара, НЛМК — на 2,01%, до 22,39 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" росла на 0,71% — до 13,39 доллара, "Ленты" — опускалась на 0,63%, до 3,15 доллара. Расписки АФК "Система" дешевели на 0,12% — до 2,43 доллара.