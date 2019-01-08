МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов во вторник снижается к доллару на фоне ожидания инвесторами сигналов, касающихся обсуждения и голосования в британском парламенте по проекту правительства об условиях Brexit, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.31 мск курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,2753 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,2778 доллара за фунт.

Курс евро к доллару опускался до 1,1446 доллара за евро с 1,1474 доллара на прошлом закрытии, курс доллара к иене рос до 108,73 иены со 108,7 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,19%, до 95,85 пункта.

Как заявила премьер Британии Тереза Мэй в эфире программы "Шоу Эндрю Марра", голосование в палате общин британского парламента по проекту правительства об условиях Brexit состоится 14 или 15 января. Изначально голосование по документу в британском парламенте было запланировано на 11 декабря. Однако после трех дней дебатов Мэй выступила с заявлением, в котором признала, что соглашение в нынешнем виде не поддержит подавляющее большинство депутатов, и перенесла голосование на более поздний срок.

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года. В октябре 2018 года британское правительство и ЕС после многомесячных переговоров договорились о тексте соглашения, определяющего условия выхода.

"GBP/USD (фунт к доллару) может сильно скакнуть, как только появятся хорошие новости (по Brexit — ред.)", — приводит агентство Рейтер мнение стратега Societe Generale Кита Джакса (Kit Juckes). По его мнению, в условиях продолжения обсуждения проекта выхода страны из Евросоюза, а также сохранения вероятности "жесткого" Brexit невозможно делать надежные прогнозы по фунту. "Перспективы фунта стерлингов варьируются от восстановительного ралли до валютного кризиса", — добавляет аналитик.