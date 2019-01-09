МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 9 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -4,5 млн барр -6,27 млн барр (факт)
3:30 AUD Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (ноябрь) -1,5% -9,1% (факт)
10:00 EUR Германия — Сальдо торгового баланса (ноябрь) 17,9 млрд евро 19 млрд евро (факт)
13:00 EUR Еврозона — Уровень безработицы (ноябрь) 8,1% 8,1%
13:40 EUR Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций 0,34%

 

 
предв. GBP Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/ 0,3%

 

 
16:15 CAD Канада — Объём строительства новых домов (декабрь) 215,9 тыс 210 тыс
16:20 USD США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)

 

 

 

 
предв. USD США — Объем поставок гражданских средств производства (без учета воздушных судов) (м/м) -0,1%

 

 
18:00 CAD Канада — Публикация отчета Банка Канады /BoC/ по денежно-кредитной политике

 

 

 

 
18:00 CAD Канада — Решение Банка Канады /BoC/по процентной ставке 1,8% 1,8%
18:00 CAD Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады

 

 

 

 
18:30 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни

 

 

 

 
18:30 USD США — Запасы сырой нефти 0,007 млн барр - 2,8 млн барр
18:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 0,641 млн барр

 

 
19:00 CAD Канада — Пресс-конференция Банка Канады /BoC/

 

 

 

 
19:30 USD США — Выступление члена FOMC Эрика Розенгрена (президент ФРБ Бостона)

 

 

 

 
21:00 USD США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот 2,915%

 

 
22:00 USD США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/

 

 

 

 
Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB НЛМК — закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2018 (ВОСА — 21.12.2018) 2,35 (1кв2017) + 3,2 (2кв2017) + 5,13 (3кв2017) + 3,36 (фин, 4кв2017) — див-д 2017 5,73 (1кв2018) + 5,24 (2кв2018) + 6,04 (3кв2018) — див-д 2018

 

 

 RUB НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ — закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2018 (ВОСА — 21.12.2018) 0 — див-д 2017 0,519216 (1П2018) + 0,2648 (9м2018) — див-д 2018

 

 

 RUB Татнефть — закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2018 (ВОСА — 21.12.2018) 27,78 (9м2017) + 12,16 (фин) (ао, ап) — див-д 2017 30,27 (1П2018) + 22,26 (9м2018) (ао, ап) — див-д 2018