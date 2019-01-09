МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 9 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-4,5 млн барр
|-6,27 млн барр (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (ноябрь)
|-1,5%
|-9,1% (факт)
|10:00
|EUR
|Германия — Сальдо торгового баланса (ноябрь)
|17,9 млрд евро
|19 млрд евро (факт)
|13:00
|EUR
|Еврозона — Уровень безработицы (ноябрь)
|8,1%
|8,1%
|13:40
|EUR
|Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|0,34%
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|предв.
|GBP
|Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/
|0,3%
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|16:15
|CAD
|Канада — Объём строительства новых домов (декабрь)
|215,9 тыс
|210 тыс
|16:20
|USD
|США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
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|предв.
|USD
|США — Объем поставок гражданских средств производства (без учета воздушных судов) (м/м)
|-0,1%
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|18:00
|CAD
|Канада — Публикация отчета Банка Канады /BoC/ по денежно-кредитной политике
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|18:00
|CAD
|Канада — Решение Банка Канады /BoC/по процентной ставке
|1,8%
|1,8%
|18:00
|CAD
|Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады
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|18:30
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни
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|18:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|0,007 млн барр
|- 2,8 млн барр
|18:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|0,641 млн барр
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|19:00
|CAD
|Канада — Пресс-конференция Банка Канады /BoC/
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|19:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Эрика Розенгрена (президент ФРБ Бостона)
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|21:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот
|2,915%
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|22:00
|USD
|США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|НЛМК — закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2018 (ВОСА — 21.12.2018)
|2,35 (1кв2017) + 3,2 (2кв2017) + 5,13 (3кв2017) + 3,36 (фин, 4кв2017) — див-д 2017
|5,73 (1кв2018) + 5,24 (2кв2018) + 6,04 (3кв2018) — див-д 2018
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|RUB
|НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ — закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2018 (ВОСА — 21.12.2018)
|0 — див-д 2017
|0,519216 (1П2018) + 0,2648 (9м2018) — див-д 2018
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|RUB
|Татнефть — закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2018 (ВОСА — 21.12.2018)
|27,78 (9м2017) + 12,16 (фин) (ао, ап) — див-д 2017
|30,27 (1П2018) + 22,26 (9м2018) (ао, ап) — див-д 2018