МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль ощутимо вырос в "праздничные" торговые сессии 3, 4 и 8 января на фоне возврата спроса на рисковые активы на мировых рынках и роста нефтяных котировок, отмечают аналитики.

Текущие курсовые уровни рубля сбалансированы, и его рост к основным резервным валютам может приостановиться, прокомментировали агентству "Прайм" эксперты.

Доллар завершил 2018 год на уровне 69,82 рубля, евро – 79,99 рубля, к закрытию торгов 8 января доллар опустился до 66,89 рубля, евро – до 76,55 рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.30 мск среды повышался на 18 копеек — до 67,06 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 76,75 рубля, следует из данных Московской биржи.

СПРОС НА РИСК ПОМОГ РУБЛЮ

Поддержка рублю в новом году пришла от общего роста аппетита к риску на мировых рынках. Поддержку оказывает оптимизм участников рынка в отношении монетарной политики ФРС, считает Максим Коровин из "ВТБ Капитала".

"Ожидается, что она станет мягче и будет более чувствительной к последним макроэкономическим релизам. Важнейшим стимулом с точки зрения аппетита к риску послужил прозвучавший на прошлой неделе комментарий председателя ФРС Джерома Пауэлла, который подчеркнул намерение Федрезерва реагировать на закладываемые рынком негативные риски, и готовность при необходимости существенно корректировать свою политику. Пауэлл также повторил тезис о том, что низкий уровень инфляции позволяет ФРС не спешить с повышением ставок", — добавил эксперт.

Масштабное ралли происходило на рынке нефти: цена сорта Brent приблизилась к отметке в 60 долларов за баррель, с начала года поднявшись на 8,3%. Это добавило уверенности рублю.

Поступательное восстановление цен на нефть позволило российскому рублю укрепить позиции с начала года на 3,2% даже в условиях "тонкого" рынка, что стало вторым наилучшим результатом среди валют развивающихся стран, отметил Евгений Кошелев из Росбанка.

"Дополнительную поддержку рублю оказало отсутствие серьезных заголовков относительно санкций в условиях приостановки работы правительства США", — добавил он.

Свою роль в укреплении рубля сыграл не только рост интереса к риску, но и закрытие длинных позиций по паре доллар-рубль теми участниками торгов, которые решили переждать праздники в твердой валюте, отметил Алексей Антонов из компании "Алор Брокер".

ЧЕГО ОЖИДАТЬ?

Несмотря на хорошее начало года, в краткосрочной перспективе активы на развивающихся рынках останутся под давлением, целый ряд макроэкономических индикаторов указывает на замедление роста мировой экономики, отметил Коровин из "ВТБ Капитала".

"Наша краткосрочная модель по паре USD-RUB, основанная на индикаторах финансового рынка, показывает, что курс российского рубля находится вблизи справедливых уровней. Таким образом, позитивные и негативные риски для рубля являются симметричными в настоящий момент", — оценил эксперт.

После ухода с рынка крупных инвесторов "на праздники", на нем остались одни спекулянты, что неизменно обернулось всплеском волатильности, заметил Александр Купцикевич из компании FxPro.

"Зачастую сильные движения сопровождаются не только неистовой верой в них со стороны инвесторов и масштабными изменениями курсов, но и увеличением объема покупок. На этот раз мы подобного не наблюдали, объемы торгов валютой в этом году были в 3-5 раз меньше средних типичных значений. Вполне ожидаемо, если в скором времени, вместе с нормализацией графика работы биржи, рубль окажется под давлением на фоне желания игроков прикупить иностранную валюту после серьезного спада", — добавил он.

Данные технического анализа указывают на возможность приостановки снижения пары доллар-рубль в диапазоне 66–66,5, оценил Антон Старцев из компании "Олма".

Накануне рубль почти достиг первой цели укрепления – отметки 66,5 против доллара, отметил Антонов из компании "Алор Брокер".

"Для пробоя вниз отметки 66,5 понадобятся более весомые аргументы, нежели отсутствие негатива в праздники. Не следует забывать и про выход на валютные торги Банка России с 15 января, когда он начнет закупать валюту для Минфина в рамках бюджетного правила", — добавил он.