МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы снижаются в четверг на фоне негативной динамики на рынках Азии и внутренних корпоративных и макроэкономических новостей, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.47 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,61% — до 6862,75 пункта, французский CAC 40 — на 1,11%, до 4759,76 пункта, немецкий DAX — на 0,82%, до 10805,02 пункта.

Трейдеры в Европе обратили внимание на то, что биржевые индексы Азии, которые находились в основном в плюсе в течение торгов, завершили торги четверга преимущественно в "красной" зоне. Инвесторы региона отыгрывали статистику из Китая, оказавшуюся хуже прогнозов, и заявления по итогам торговых переговоров представителей КНР и США, в которых не было представлено подробностей о достигнутых договоренностях сторон.

Участники торгов в Европе также отыгрывают внутренние корпоративные новости. Так, британский ритейлер Marks & Spencer сообщил, что по итогам третьего квартала 2018-2019 финансового года, завершившегося 29 декабря, выручка группы сократилась на 3,9% в годовом исчислении и составила 3,044 миллиарда фунтов (3,88 миллиарда долларов). Акции компании на бирже Лондона дешевеют на 1,4%.

Кроме того, определенное влияние на настроения инвесторов оказывает статистика из Франции. Согласно официальным данным, объем промышленного производства в стране в ноябре минувшего года сократился на 1,3% в месячном исчислении после роста на 1,3% месяцем ранее. При этом аналитики ожидали, что динамика показателя была нулевой в отчетном периода.