МОСКВА, 10 Янв /ПРАЙМ/. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров подал заявление о ликвидации компании Telegram Messenger LLP (зарегистрирована в Великобритании), свидетельствует британский государственный реестр юридических лиц.

Заявление было зарегистрировано 4 января. Согласно документу, Дуров просит прекратить регистрацию компанию и исключить ее из реестра.

По данным реестра, компания Telegram Messenger LLP была учреждена 21 февраля 2014 года компаниями Dogged Labs Ltd (Британские Виргинские острова) и Telegraph Inc. (Белиз).

Данное юрлицо было внесено Роскомнадзором в реестр организаторов распространения информации.

Роскомнадзор с апреля 2018 года начал блокировать Telegram в России за отказ от предоставления ФСБ информации для расшифровки сообщений — так называемых ключей дешифрования. Вместе с тем, у многих пользователей Telegram продолжает работать. В Роскомнадзоре, в свою очередь, отмечали, что работают над повышением эффективности блокировок мессенджера.