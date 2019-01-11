МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в начале торгов умеренно повышается вслед за мировыми фондовыми рынками.

Акции "Русала" и ГДР En+ дорожают после новостей из США.

Индекс Мосбиржи к 10.10 мск повышался на 0,1%, до 2437 пунктов, индекс РТС — на 0,5% — до 1148 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Акции "Русала" растут на 4,2%, ГДР En+ — на 4,5%. Министр финансов США Стивен Мнучин после встречи с конгрессменами в четверг подтвердил намерение своего министерства снять санкции с компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго".

Стоимость нефти с утра снижается на 1%, до 60,84 доллара за баррель по марке Brent.

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах повысились на 0,4-0,5%. Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут – на 0,4-1%.