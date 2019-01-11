МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Рубль днем стабилен к доллару и снижается к евро на фоне укрепления европейской валюты на форексе выше 1,15 доллара.

Попытки роста рынка нефти в район 62 долларов за баррель помогли рублю проигнорировать данные Минфина об объемах покупки валюты в январе-феврале.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.53 мск повышался на 5 копеек — до 66,96 рубля, курс евро — на 27 копеек до 77,17 рубля.

РУБЛЬ – БОКОВИК С ТЕНДЕНЦИЕЙ К СНИЖЕНИЮ

Рубль стабилизировался днем против доллара и снижался к евро, отыгрывая повышение европейской валюты на форексе в район 1,15 доллара. Инвесторы в пятницу отдают предпочтение рисковым активам и выходят из долларовых, что связано с ослаблением торговых опасений после трехдневных консультаций США и Китая.

Рынок нефти демонстрирует попытки выйти на круглый уровень 62 доллар за баррель сорта Brent впервые с 13 декабря.

Курс рубля к основным резервным валютам не отреагировал на сообщение Минфина РФ об объемах покупки валюты в январе-феврале. Согласно бюджетному правилу, он составит 265,8 миллиарда рублей, а ежедневные покупки с 15 января по 6 февраля составят 15,6 миллиарда рублей, сообщил в пятницу Минфин РФ.

В итоге доллар днем почти не менялся к рублю, евро повышался на 0,4%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,15 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Объемы покупки валюты для Минфина — минимальны с апреля 2018 года, отметил Евгений Кошелев из Росбанка. Сказывается сокращение таможенных пошлин более чем на 34% в рамках начала реализации нефтяного налогового маневра, а также снижение объемов добычи из-за вступления в силу соглашения ОПЕК+ и падение цен на нефть, рассуждает он.

"Однако из-за сокращенного количества рабочих дней в январе ежедневный объем покупок будет сопоставим со среднедневными объемами прошлого года. В первом квартале эффект от возобновления покупок будет частично нивелирован сезонно высоким притоком валюты по текущему счету. Однако совокупный негативный накопительный эффект будет сдерживать рубль от масштабного укрепления, даже в сценарии дальнейшего роста цен на нефть и снижения санкционной напряженности", — сказал Кошелев.

Прогнозировать поступательное укрепление рубля явно преждевременно, скорее всего, мы вступаем в некую переходную фазу – от падения к консолидации, которая практически наверняка будет сопровождаться повышенной волатильностью, рассуждает Владимир Рожанковский из компании "Международный Финансовый Центр".

"Ожидаемый коридор колебаний для курса очерчен линиями 66,75-68,50 рубля за доллар. В паре евро-рубль точкой ближайшего консенсусного равновесия выглядит уровень 78", — оценил он.