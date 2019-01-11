МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 14 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз

 

 

 JPY Япония — День Достижения совершеннолетия / Coming of Age Day / Seijin-no-hi — выходной на Токийской фондовой бирже

 

 

 

 
предв. CNY Китай — Объём экспорта (г/г) (декабрь) 5,4% 3%
предв. CNY Китай — Объём импорта (г/г) (декабрь) 3% 5,4%
предв. CNY Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (декабрь) 44,71 млрд юаней 50,73 млрд юаней
предв. CNY Китай — Объём выданных займов 1250 млрд юаней 825 млрд юаней
13:00 EUR Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (ноябрь) 0,2% -0,7%
предв. USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла

 

 

 

 
предв. USD США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве

 

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB ММК — закрытие реестра для ВОСА (25.02.2019, в форме заочного голосования, изменения в Устав, образование Единоличного исполнительного органа — Генерального директора ПАО, досрочные перевыборы Ревизионной комиссии)

 

 

 

 
14-18.01 RUB Highland Gold — операционные результаты за 4кв2018

 

 

 

 