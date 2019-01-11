МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США демонстрируют негативную динамику в пятницу, инвесторы оценивают данные по инфляции в стране в декабре, дешевеющая нефть оказывает давление на стоимость акций энергетических компаний, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.35 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,73%, до 23826,84 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,59%, до 6944,52 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,58%, до 2581,61 пункта.

Ранее в пятницу министерство труда США сообщило, что годовая инфляция в стране в декабре замедлилась до 1,9%. При этом потребительские цены в США в месячном выражении снизились на 0,1%. В ноябре инфляция составила 2,2% в годовом выражении и не изменилась в месячном.

Давление на американские фондовые индексы оказывает в том числе снижение нефтяных цен, которое в ходе торгов достигало 2,5-2,6%. На фоне негативной динамики стоимости "черного золота" акции энергетических компаний дешевеют. Бумаги Halliburton на Нью-Йоркской фондовой бирже снижаются в цене на 2,1%, ConocoPhillips — на 1,7%, Chevron — на 1,1%.

При этом инвесторы ждут начала сезона корпоративных отчетностей. "Индексы США снижаются… после роста в течение пяти торговых сессий, рынки готовятся к предстоящему сезону отчетностей", — сказали агентству Франс Пресс аналитики Charles Schwab.