МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Европы завершили торги пятницы негативной динамикой на фоне удешевления акций местных энергетических компаний и на неожиданно слабой статистике из Великобритании, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE опустился на 0,35%, до 6918,75 пункта, французский CAC 40 — на 0,51%, до 4781,34 пункта, немецкий DAX — на 0,28%, до 10890,8 пункта.

Рынки Европы отреагировали на снижение цен на нефть — в ходе вечерних торгов котировки опускаются в среднем на 1,6%. На этом фоне в "красной зоне" завершили пятничные торги крупнейшие представители энергетического сектора Европы. Так, бумаги британской BP подешевели на 1,1%, англо-голландской Royal Dutch Shell — на 0,4%, французской Total — на 1,71%, а норвежской Equinor — на 0,21%.

Европейские трейдеры также обратили внимание на данные национального статистического бюро Великобритании. Объем промышленного производства в стране в ноябре уменьшился на 0,4% по сравнению с октябрем, а в годовом выражении — упал на 1,5%. При этом эксперты ждали роста показателя на 0,3% к октябрю и снижения на 0,7% в годовом исчислении.

Кроме того, участников торгов по-прежнему беспокоит продолжающийся "шатдаун" правительства США. Президент страны Дональд Трамп может объявить режим ЧП в стране и попытаться использовать для строительства стены на границе с Мексикой средства из уже одобренного бюджета Пентагона, поскольку демократы в Конгрессе отказываются выделить средства на данный проект.

Из-за противостояния по этому вопросу не удалось принять бюджет ряда министерств, и они с 22 декабря работают по сокращенному графику. "Шатдаун" федеральных органов власти затронул Госдепартамент, министерства юстиции, транспорта, внутренней безопасности.