МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу вырос на фоне попыток рынка нефти удержаться выше уровня 61 доллар за баррель сорта Brent.

Основные российские биржевые индексы продолжили обновлять максимумы 2019 года.

К закрытию рублевый индикатор Мосбиржи повысился на 0,42% — до 2444,45 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,56%, до 1148,75 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

РОСТ ПРОДОЛЖИЛСЯ

Российский фондовый рынок в пятницу продолжил расти, отыгрывая сохранение спроса на рисковые активы на мировых финансовых площадках.

Рынок нефти в течение большей части торгов пытался выйти на уровень 62 доллара за баррель сорта Brent впервые с 13 декабря прошлого года. Росту цен на нефть способствует увеличение интереса инвесторов к рисковым активам на фоне ослабления торговых опасений. Впрочем, к вечеру нефть плавно сползла вниз, не нарушив тенденции к росту российского рынка акций.

Поддержка ему пришла от сообщений EPFR о том, что инвесторы за неделю по 9 января вложили в фонды, инвестирующие в российские активы (учитываются и фонды, ориентированные не только на РФ) 137 миллионов долларов – максимум с апреля 2018 года.

В лидерах роста оказались акции "Русала" (+4%), ГДР En+ (+8,4%) и бумаги "ГАЗа" (+3,6% — обыкновенные и +4,7% префы), подорожавшие на фоне слов министра финансов США Стивена Мнучина. Он после встречи с конгрессменами в четверг подтвердил намерение своего ведомства снять санкции с компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго".

Также выросли в цене акции "Мосбиржи" (+3,9%), "Ленты" (+3,8%), "Мечела" (+2,3% — обыкновенные и +2,1% префы). В лидерах снижения – префы "Башнефти" (-2,2%), МТС (-1,3%), акции "Аэрофлота" (-0,5%), упавшие на фоне подорожавшей в рублях нефти.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индекс Мосбиржи вплотную подходил к сопротивлению, расположенному на уровне 2450 пунктов, которое является последней преградой на пути к историческим максимумам, отметил Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Однако у "быков", на негативном внешнем фоне, не хватило сил даже на тестирование этого уровня. Вполне возможно, что в рамках следующей недели они предпримут попытку пробоя этой отметки, однако, после уверенного роста последнего времени, часть игроков может начать фиксировать прибыль по длинным позициям, что поспособствует коррекционному снижению", — добавил он.

Внешний фон несколько ухудшился, поэтому открытие российского рынка в понедельник может оказаться нейтральным, считает Анастасия Соснова из ИК "Фридом Финанс".