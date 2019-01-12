ВАШИНГТОН, 12 янв /ПРАЙМ/. Дипмиссия Евросоюза в Вашингтоне опубликовала совместное письмо послов ЕС, Австрии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Швеции и Великобритании к лидеру демократов в сенате США Чаку Шумеру с призывом к снятию санкций с En+ и "Русала".

Дипломаты пояснили, что санкции оказывают негативное влияние на экономику.

"Мы, послы в США, представляющих Австрию, Францию, Германию, Ирландию, Италию, Швецию, Великобританию и Европейский союз, приветствуем недавние действия министерства финансов США по представлению конгрессу своего доклада о предлагаемом исключении из перечня (санкций) "Русала" и En+", — следует из письма, размещенного на сайте дипмиссии ЕС в США.

Послы подчеркнули, что по-прежнему привержены сохранению режима экономических санкций против России. При этом они призвали США избегать "непреднамеренных последствий" таких санкций для "европейских компаний". В этой связи европейские дипломаты считают вывод из под санкций "Русала" и En+ "важным шагом".

По их словам, с момента введения Вашингтоном санкций против этих компаний "заводы в Австрии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Швеции и Великобритании столкнулись с повышением цен и значительными проблемами в поддержании своей повседневной деятельности, заключении новых контрактов на продажу и возобновлении существующих контрактов".

Послы отмечают, что если санкции сохранятся, то лидерство в этой области перейдет Китаю, который "еще больше укрепит свои позиции на мировом рынке в этой отрасли".

"Пока конгресс проводит свое рассмотрение (этого дела — ред.), мы хотели бы предложить вам нашу помощь в предоставлении любой дополнительной информации, которая может вам понадобиться. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к любому из нас, если мы можем помочь в вашей работе", — говорится в письме.

Минфин США 19 декабря сообщил, что намерен через 30 дней исключить из санкционного списка En+, "Русал" и "Евросибэнерго", подконтрольные Олегу Дерипаске, поскольку бизнесмен сократит свою долю в них. Сам Дерипаска при этом останется в списке. Его активы, в которых ему принадлежит 50% и более, останутся заблокированы.

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, в частности, внесли в "черный список" (SDN-лист) Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами.

Минфин США изначально дал месяц на продажу акций и долговых инструментов этих компаний и два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компаниями — ограничения должны были вступить в силу 7 мая и 5 июня соответственно. Затем эти сроки неоднократно продлевались.