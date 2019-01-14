МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 14 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
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|JPY
|Япония — День Достижения совершеннолетия / Coming of Age Day / Seijin-no-hi — выходной на Токийской фондовой бирже
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|предв.
|CNY
|Китай — Объём экспорта (г/г) (декабрь)
|5,4%
|-4,4% (факт)
|предв.
|CNY
|Китай — Объём импорта (г/г) (декабрь)
|3%
|-7,6% (факт)
|предв.
|CNY
|Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (декабрь)
|44,71 млрд юаней
|57,06 млрд юаней (факт)
|предв.
|CNY
|Китай — Объём выданных займов
|1250 млрд юаней
|825 млрд юаней
|13:00
|EUR
|Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (ноябрь)
|0,2%
|-1,5%
|предв.
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
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|предв.
|USD
|США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|ММК — закрытие реестра для ВОСА (25.02.2019, в форме заочного голосования, изменения в Устав, образование Единоличного исполнительного органа — Генерального директора ПАО, досрочные перевыборы Ревизионной комиссии)
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|14-18.01
|RUB
|Highland Gold — операционные результаты за 4кв2018
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