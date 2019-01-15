МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Доллар во вторник утром слабо дешевеет на ожиданиях, что Федеральная резервная система (ФРС) США будет осторожно подходить к повышению ставки в 2019 году из-за замедления роста глобальной экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.35 мск курс евро к доллару рос до 1,1480 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1474 доллара. Курс доллара к иене поднимался до 108,72 иены за доллар со 108,16 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,04%, до 95,57 пункта.

"Наблюдается заметное снижение интереса инвесторов к доллару из-за ожиданий, связанных с ФРС", — сказал агентству Рейтер валютный стратег Bank of Singapore Сим Мо Сыун (Sim Moh Siong). В течение следующих 6-12 месяцев доллар будет демонстрировать тенденцию к снижению, прогнозирует эксперт.

ФРС в опубликованном на прошлой неделе протоколе декабрьского заседания признала растущие риски для дальнейшего повышения базовой ставки, а глава регулятора Джером Пауэлл позже на заседании Экономического клуба в Вашингтоне отметил, что ФРС следует быть более терпеливой и гибкой в своей кредитно-денежной политике.

Ожидания некоторого смягчения монетарной политики ФРС традиционно оказывают давление на курс доллара. Следующее заседание Федрезерва состоится 29-30 января.