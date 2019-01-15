МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Курс евро снижается по отношению к доллару после того, как статданные из Германии показали замедление темпов роста крупнейшей европейской экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.05 мск курс евро к доллару снижался до 1,1433 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,147 доллара. Курс доллара к иене поднимался до 108,59 иены за доллар со 108,15 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,25%, до 95,85 пункта.

В центре внимания участников торгов оказалась статистика из Германии. Согласно официальным данным, рост ВВП страны в 2018 году замедлился до 1,5% с 2,2% в 2017 году. Хотя это уже девятый год подряд, когда экономика Германии показывает рост, его темпы является самыми медленными с 2013 года. В то же время показатель совпал с прогнозами аналитиков.

Курс фунта стерлингов, в свою очередь, почти не изменяется к доллару — он составляет 1,2861 доллара за фунт против уровня предыдущего закрытия в 1,2860 доллара за фунт. Инвесторы отказываются от позиций по фунту в ожидании голосования британского парламента по предложенному премьер-министром Терезой Мэй соглашению с ЕС по Brexit позднее во вторник.

По предварительным подсчетам, за соглашение намерены проголосовать порядка 200 парламентариев, против — более 400. Голосование по документу в британском парламенте было первоначально запланировано на 11 декабря, но после трех дней дебатов Мэй заявила о переносе голосования, признав, что соглашение не поддержит подавляющее большинство депутатов.

"Игроки рынка предполагают, что неудачное голосование может привести к переносу срока Brexit с 29 марта на июль для проведения новых выборов или повторного референдума", — сказал агентству Рейтер валютный экономист DBS Group Филипп Ви (Philip Wee).