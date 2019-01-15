ЛОНДОН, 15 янв — ПРАЙМ. Участники финансовых рынков ожидают, что парламент Великобритании во вторник не одобрит предложенное премьер-министром Терезой Мэй соглашение с ЕС по Brexit, и это негативно отразится на курсе британской валюты, сообщили экономисты британских подразделений банков Citi и ING.

По оценке экспертов Citi, во второй половине дня наиболее вероятным представляется, что "голосование в парламенте провалится". В этом случае события могут начаться развиваться по нескольким сценариям.

Для рынка будет важна первая реакция премьер-министра на поражение в парламенте, считают аналитики. Во-первых, Мэй вряд ли уйдет в отставку, она будет бороться до конца. "Опыт показывает, что она не покинет пост ни при каких обстоятельствах", — отметили в Citi. Также премьер-министр вряд ли объявит о выходе из ЕС в марте без заключения сделки, хотя может и не исключить такой вариант, чтобы заручиться поддержкой депутатов, настроенных против ЕС. Мэй может обратиться к оппозиции или к ЕС, чтобы понять, сможет ли она добиться "более мягкого" плана по Brexit, что может включать в себя создание таможенного союза с ЕС или отношения по "норвежской модели". Не исключен также вариант, при котором глава британского правительства допустит внеочередные выборы или проведение второго референдума по Brexit, считают в Citi.

"В целом, неопределенность вряд ли закончится сегодня вечером и может даже усугубиться", — подчеркнули экономисты.

Негативный прогноз для экономики Великобритании и для британского фунта дают эксперты банка ING. Аналитики полагают, что дальнейшие события после высоковероятного провального голосования могут развиваться по нескольким сценариям. При этом, практически во всех случаях они будут негативны для фунта. "Не каждый сценарий будет положительным для фунта. Например, он может упасть, если будут назначены всеобщие выборы. Наиболее позитивным результатом для фунта является второй референдум", — отметили в ING.

Во вторник днем в ожидании голосования в парламенте фунт снижается к доллару на 0,5%.

Палата общин парламента Великобритании во вторник вечером, около 19.00 (22.00 мск), проведет судьбоносное голосование по соглашению по Brexit, предложенному премьер-министром Терезой Мэй. Если соглашение не будет одобрено (что весьма вероятно: по предварительным подсчетам, за соглашение намерены проголосовать порядка 200 парламентариев, против — более 400), то возможны разные варианты: от выхода из ЕС без соглашения, что может обернуться катастрофой для Соединенного Королевства, до проведения новых всеобщих выборов или нового референдума. И выборы, и референдум потребуют откладывания даты Brexit с 29 марта на более поздний срок.

Соглашением с ЕС по Brexit недовольны депутаты от Лейбористской партии, от Шотландской национальной партии, от Демократической юнионистской партии (основной опоры консерваторов в парламенте), значительные разногласия по тексту документа есть и внутри Консервативной партии. При этом абсолютное большинство депутатов выступают против выхода страны из ЕС без соглашения.