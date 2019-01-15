МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Рубль вечером во вторник повышается по отношению к доллару, пробив отметку в 67 рублей, и в большей степени — к евро на фоне сползания европейской валюты на форексе ниже отметки 1,14 доллара.

Сегодняшнее возобновление Центробанком РФ покупок валюты на рынке прошло незамеченным для динамики рубля, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.03 мск снижался на 10 копеек, до 66,97 рубля, курс евро — на 58 копеек, до 76,32 рубля.

РУБЛЬ – РОСТ НА НЕФТИ

Рынок нефти подвышался, тестируя психологически значимый уровень 60 долларов за баррель. Поддержка "черному золоту" приходит от данных о снижении числа нефтяных установок в США за прошлую неделю на четыре штуки, до 873 единиц. Об этом в прошлую пятницу сообщила американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE).

Инвесторы также ожидают прогноза от управления энергетической информации минэнерго США (EIA) по ценам на нефть и по уровню добычи в 2019 году.

Начало налогового периода января в РФ также оказывало поддержку российской национальной валюте.

При этом европейская валюта на форексе опустилась ниже уровня 1,14 доллара. Этому способствовали данные о замедлении роста ВВП Германии в 2018 году до 1,5% с 2,2% в 2017 году. Хотя это уже девятый год подряд, когда экономика Германии показывает рост, его темпы оказались самыми низкими с 2013 года. Евро падает также после слов главы ЕЦБ Марио Драги в Европарламенте о слабости европейской экономики и необходимости продолжения монетарного стимулирования, говорят аналитики.

В итоге доллар вечером снижался к рублю на 0,1%, евро — на 0,7%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Важным событием на рынке стала нейтральная реакция на возвращение Банка России к покупкам валюты на рынке в интересах Минфина, отметил Тимур Нигматуллин из компании "Открытие брокер".

"Резких колебаний не произошло – возвращение подобных операций было запланировано ещё в прошлом году, сейчас они оказывают лёгкий спекулятивный эффект", — добавил он.

Если долларовым "медведям" удастся удержать американскую валюту ниже 67 рублей, будет создан плацдарм для дальнейшего снижения доллара, целью которого может стать отметка 65 рублей, выступающая следующей поддержкой, говорит Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

При этом в ближайшие сессии им поможет рост предложения валюты со стороны экспортеров, которые создают рублевые резервы под налоговые выплаты, заключил он.