МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций подрастает по основным индексам в среду утром, при этом в лидерах падения оказались бумаги "Русала" и En+ на фоне перспектив рассмотрения сенатом США резолюции против снятия санкций с компаний, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.13 мск среды рос на 0,23%, до 2445,15 пункта, индекс РТС — на 0,35%, до 1152,02 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

В то же время депозитарные расписки En+ падают в цене на 3,02%, акции "Русала" – на 1,04%. В начале торгов бумаги En+ обваливались в моменте на 5,7%, акции "Русала" – на 4,8%, также следует из динамики Московской биржи. Сенатор: Сенат США не поддержит снятие санкций с компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго"

Сенат США во вторник выступил за рассмотрение резолюции с неодобрением планов министерства финансов страны снять санкции с ряда российских компаний — En+, "Русала" и "Евросибэнерго". За дальнейшее обсуждение документа в ходе голосования высказались 57 сенаторов, против — 42. Руководство республиканцев, которые контролируют верхнюю палату конгресса, пыталось заблокировать документ и не выносить его на голосование. Однако за такое предложение высказались лишь 42 сенатора.

"Русал" в апреле попал под санкции США наряду с другими компаниями, подконтрольными бизнесмену Олегу Дерипаске, — группой "ГАЗ", "Русскими машинами", "Базовым элементом", "Евросибэнерго" и En+ Group. Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан.

Минфин США в середине декабря сообщал, что намерен исключить En+, "Русал" и "Евросибэнерго" из санкционного списка через 30 дней при выполнении ряда условий.