МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду демонстрируют в основном положительную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.34 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 1,19% — до 6,31 доллара, "Лукойла" — на 0,83%, до 77,64 доллара, "Новатэка" — снижалась на 0,03%, до 177,65 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,1%, до 4,67 доллара, "Газпром нефти" — дешевели на 0,66%, до 26,18 доллара.

Цена бумаг ВТБ росла на 1,18% — до 1,21 доллара, Сбербанка — на 0,87%, до 12,16 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 0,35%, достигая 17,04 доллара.

Расписки "Норникеля" росли в стоимости на 0,29% — до 19,88 доллара, "Северстали" — на 0,77%, до 14,33 доллара, НЛМК — на 0,33%, до 22,57 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" росла на 1,84% — до 14,92 доллара, "Ленты" — снижалась на 0,15%, до 3,33 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 0,64% — до 2,52 доллара.