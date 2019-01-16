МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы демонстрируют смешанную динамику в среду на фоне итогов голосования британского парламента по соглашению с ЕС по Brexit, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.39 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,66% — до 6849,2 пункта, французский CAC 40 рос на 0,14%, до 4792,92 пункта, немецкий DAX опускался на 0,19%, до 10878,75 пункта.

В центре внимания рынков в среду оказались итоги голосования парламента Великобритании по соглашению с ЕС по Brexit. Британские парламентарии во вторник вечером, как и ожидалось, отвергли предложенное премьером Терезой Мэй соглашение о Brexit, открыв путь целому ряду возможных сценариев развития событий, в том числе самому "жесткому" выходу страны из ЕС или отмене Brexit в целом.

Сразу после голосования Мэй заявила о необходимости прояснить вопрос, доверяет ли парламент правительству, а лидер оппозиции Джереми Корбин объявил о внесении в парламент предложения о запуске процедуры вынесения вотума недоверия правительству, которое состоится позднее в среду. Если правительство выиграет голосование, Мэй останется премьером и должна будет в понедельник представить новый план действий в связи с предстоящим 29 марта 2019 года Brexit.

Старший экономист Berenberg Каллум Пикеринг (Kallum Pickering), мнение которого приводит агентство Рейтер, ожидает, что инвесторы будут проявлять осторожность на рынке в среду перед голосованием парламента по вопросу доверия правительству Мэй.

Определенное влияние на настроения инвесторов оказывает статистика по инфляции из Германии и Великобритании. Так, по окончательной оценке Федерального статистического бюро страны (Destatis), инфляция в Германии в декабре в годовом выражении составила 1,7%, а в месячном — 0,1%. В то же время инфляция в Великобритании в декабре 2018 года в годовом выражении замедлилась до 2,1% с ноябрьского уровня в 2,3%, а в месячном — осталась на уровне ноября в 0,2% Показатели совпали с прогнозом аналитиков.