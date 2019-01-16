МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Минфин РФ определился с выбором биржи для листинга санкционных компаний, пока не готов публично озвучивать ее название, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Гайдаровского форума.

"Да, решили, но это решение пока не готовы "публичить". Там пассивные процедуры завершаются, и до их завершения, я бы не хотел название озвучивать", — ответил он на вопрос, удалось ли определиться с биржей для листинга санкционных компаний.

В настоящее время завершаются процедуры, связанные с акционерной структурой площадки, пояснил Моисеев.

В конце августа он сообщал, что Минфин и Центральный банк рассматривают идею создания площадки для листинга компаний, находящихся под санкциями Запада. Позже в сентябре он пояснил, что Минфин и ЦБ принципиально договорились о создании такой площадки, но все механизмы ещё не отработаны.