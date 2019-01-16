МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Курс евро в среду продолжает снижаться к доллару, потеряв более 0,5% стоимости во вторник, после комментариев главы ЕЦБ Марио Драги по экономике еврозоны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.21 мск курс евро к доллару снижался до 1,1404 доллара за евро с 1,1414 доллара на прошлом закрытии. Во вторник пара евро-доллар завершила торги в минусе на 0,56%, на уровне 1,1413 доллара против 1,1477 в понедельник.

Курс доллара к иене при этом рос до 108,83 иены со 108,66 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) сохранялся на уровне предыдущего закрытия в 96,04 пункта.

Выступая в Европарламенте во вторник глава Европейского центробанка Марио Драги заявил, что темпы роста экономики еврозоны оказались слабее ожиданий. Эти показатели оправдывают сохранение стимулирующих мер со стороны ЕЦБ для поддержки внутреннего ценового давления и инфляции, заявил Драги.

Кроме того, накануне стало известно, что рост ВВП Германии, крупнейшей экономики Европы, составил 1,5% в 2018 году, достигнув пятилетнего минимума и значительно замедлившись по сравнению с предыдущим годом. В 2017 году ВВП вырос на 2,2%.

"Слабый прогноз был подтвержден президентом ЕЦБ Марио Драги, что придало дополнительный импульс к снижению евро с трехмесячных максимумов", — приводит агентство Рейтер мнение старшего аналитика Western Union Business Solutions Джо Манимбо (Joe Manimbo).