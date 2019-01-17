МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно положительную динамику в четверг на фоне ожиданий мер властей Китая по поддержке экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.55 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,46% — до 2582,19 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,02%, до 1321,77 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index повышался на 0,37% — до 27000,43 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,25%, до 2111,57 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,26% — до 5850,2 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 0,03%, до 20436,14 пункта.

В центре внимания рынков остается экономика Китая и ее перспективы в свете торговой войны с США. Как пишет агентство Рейтер, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в среду заявил о том, что Китай увеличит инвестиции, в частности, в инфраструктуру, а также увеличит потребление и обеспечит экономический рост в разумных пределах в 2019 году.

"Акции растут в цене на фоне ожиданий новых мер властей Китая по поддержке экономики, особенно после того, как премьер в очередной раз сказал о поддержке. Однако для того, чтобы меры показали свою эффективность, нужно время", — приводит агентство мнение аналитика Central China Securities Чжана Гана (Zhang Gang).