МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Акции компании "Русал" и депозитарные расписки En+ на открытии торгов четверга на Московской бирже подорожали почти на 10% после того, как сенат США не смог провести резолюцию против снятия санкций с En+ и "Русала", свидетельствуют данные торгов.

К 10.06 мск акции "Русала" росли на 3,3% — до 30,675 рубля, депозитарные расписки En+ — на 7,09%, 479 рублей. При этом индекс Мосбиржи рос на 0,08%. За минуты до этого, на открытии биржи, бумаги "Русала" подскакивали на 9,85%, En+ — на 10%.

В среду резолюция по блокировке снятия санкций против компаний, связанных с Олегом Дерипаской, не прошла процедурное голосование в сенате США. За завершение дебатов и постановку резолюции на окончательное голосование проголосовали 57 сенаторов, против были 42. Для того, чтобы впоследствии принять резолюцию простым большинством, на данном голосовании необходимы были голоса 60 сенаторов.