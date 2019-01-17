МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 17 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 USD США — Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)

 

 

 

 
3:01 GBP Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (декабрь) -11% -19% (факт)
3:30 AUD Австралия — Жилищные кредиты (м/м) (ноябрь) 2,1% -0,9%
6:20 JPY Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды

 

 

 

 
13:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь) 1% 1%
13:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь) -0,2% -0,2%
13:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь) 1,6% 1,6%
14:00 USD США — Ежемесячный отчет ОПЕК

 

 

 

 
14:00 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ Сабины Лаутеншлэгер

 

 

 

 
16:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (декабрь) 5% -2,1%
16:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (декабрь) 1,328 млн 1,29 млн
предв. USD США — Сальдо внешней торговли товарами (ноябрь) -77,25 млрд долл -75,5 млрд долл
16:30 USD США — Объём строительства новых домов (м/м) (декабрь) 3,2% -0,2%
16:30 USD США — Объём строительства новых домов (декабрь) 1,256 млн 1,254 млн
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 216 тыс 218 тыс
16:30 USD США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (январь) 9,4 10,1
16:30 USD США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (январь) 19,1

 

 
предв. USD США — Продажи нового жилья 544 тыс 569 тыс
18:45 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD) 466,9 млрд долл (на 28.12)

 

 

 

 

 RUB Детский мир — операционные результаты за 4кв2018/2018

 

 

 

 

 

 

 RUB ГМК Норильский Никель — СД (решение об одобрении сделки)

 

 

 

 