МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг демонстрируют в основном негативную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.28 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" опускалась на 0,68% — до 6,24 доллара, "Лукойла" — на 0,78%, до 76,52 доллара, "Новатэка" — на 0,08%, до 178,85 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,14%, до 4,67 доллара, "Газпром нефти" — дорожали на 0,86%, до 26,23 доллара.

Цена бумаг ВТБ росла на 0,04% — до 1,21 доллара, Сбербанка — снижалась на 0,52%, до 12,39 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 0,7%, достигая 16,98 доллара.

Расписки "Норникеля" опускались в стоимости на 1,15% — до 19,7 доллара, "Северстали" — на 0,28%, до 14,28 доллара, НЛМК — на 0,64%, до 22,57 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" росла на 2,7% — до 15,49 доллара, "Ленты" — на 0,38%, до 3,33 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 0,99% — до 2,55 доллара.