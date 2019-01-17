МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций торгуется в небольшом минусе недалеко от уровней предыдущего закрытия по основным индексам, следует из биржевых сводок.

Индекс Мосбиржи к 15.58 мск дешевел на 0,09%, до 2432,46 пункта, индекс РТС — на 0,08%, до 1152,12 пункта, следует из динамики торгов Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" рос при этом на 14 копеек, до 66,51 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 75,81 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent падал на 1,83% — до 60,2 доллара за баррель.

КОНСОЛИДАЦИЯ РЫНКА АКЦИЙ

Индексы Мосбиржи и РТС на старте торгов росли на 0,1- 0,3%, однако затем перешли к умеренному снижению.

"Российский фондовый рынок пока уверенно держится вблизи достигнутых высот, но наметившееся продажи в акциях компаний-экспортёров могут очень быстро всё испортить", — отмечает Василий Олейник из "Финама".

С ним согласна Анастасия Попова из компании "БКС брокер". Основное давление приходится на "увесистые" бумаги компаний-экспортеров, в то время как акции внутренних секторов демонстрируют умеренный подъем, поясняет она.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Депозитарные расписки En+ растут в цене на 10,46%, акции "Русала" – на 3,23% на новостях о том, что сенат США не смог провести резолюцию против снятия санкций с этих компаний.

"Как сообщают СМИ, сегодня соответствующее постановление, вероятнее всего, будет принято палатой представителей конгресса США, однако без поддержки сената это не позволит федеральным законодателям блокировать предложение OFAC", — отмечают аналитики "Сбербанка КИБ" Коул Эйксон и Алексей Булгаков.

"При этом официального решения об отмене санкций пока нет, поэтому вчера OFAC в восьмой раз отсрочило их введение, перенеся крайний срок с 21 на 28 января. Такое решение, возможно, было принято для того, чтобы избежать введения санкций в самый разгар дискуссии об их отмене. Возможно также, что чиновники минфина США решили на всякий случай подготовиться к возможности того, что будет принято политическое решение предоставить конгрессу дополнительное время на обсуждение этого вопроса", — добавляют они.

Акции "Магнита" поднялись на новостях о назначении президентом ритейлера бывшего гендиректор "Ленты" Яна Дюннинга, отмечает Попова. К текущему моменту акции компании растут на 4,02%.

Также среди лидеров роста – акции ЧТПЗ (12,17%), АФК "Система" (2,73%), депозитарные расписки "Русагро" (2,01%), акции ТГК-1 (1,81%), обыкновенные акции "Россетей" (1,56%) и акции "Мосэнерго" (1,07%).

Среди лидеров снижения – депозитарные расписки X5 (-3,07%), акции "Алросы" (-2,38%), префы "Мечела" (-1,66%), акции группы ПИК (1,38%), "Юнипро" (-1,19%), а также акции "Распадской" (-1,15%).

Также в минусе торгуется большинство бумаг нефтегазового сектора, имеющих существенный вес в подсчете индексов. Дешевеют акции "Газпрома" (-0,65%), "Газпром нефти" (-1,03%), "Роснефти" (-1%), "Транснефти" (-0,38%), бумаги "Сургутнефтегаза" (префы – на 0,48%, обыкновенные акции – на 0,82%) и акции "Новатэка" (-0,29%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Внешний фон не выглядит благоприятным для покупок, в связи с чем на рынках присутствует пониженный аппетит к риску, отмечает Анастасия Соснова из компании "Фридом финанс".

Она полагает, что закрытие индексов произойдет примерно на тех же уровнях.

Кардинальных изменений на фондовых рынках Европы и России до конца основной сессии ожидать не стоит, добавляет Олейник. С открытием торгов в США негативная динамика по российским акциям может немного усилиться, полагает он.