МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 18 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь)
|0,9%
|0,8%
|2:30
|JPY
|Япония — Общенациональный ИПЦ (м/м)
|-0,2%
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|предв.
|AUD
|Австралия — Продажи нового жилья (HIA) (м/м)
|3,6%
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|7:30
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (ноябрь)
|-1,1%
|-1,1%
|12:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/
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|12:30
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (декабрь)
|1,2%
|-0,6%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (декабрь)
|3,8%
|3,9%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (декабрь)
|1,4%
|-0,8%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (декабрь)
|3,6%
|3,6%
|предв.
|USD
|США — Заседание ОПЕК
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|16:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь)
|1,5%
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|16:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь)
|-0,2%
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|16:30
|CAD
|Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь)
|-0,4%
|-0,3%
|16:30
|CAD
|Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (ноябрь)
|3,98 млрд канад. долл
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|17:05
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
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|17:15
|USD
|США — Объём промышленного производства (м/м) (декабрь)
|0,6%
|0,3%
|18:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (январь)
|87
|86
|18:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (январь)
|98,3
|97
|21:00
|USD
|США — Число буровых установок от Baker Hughes
|873
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|21:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes (U.S. Baker Hughes Total Rig Count)
|1075
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ВВП (месячный) (г/г)
|1,8%
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|RUB
|НЛМК — производственные результаты за 4кв2018/2018
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|RUB
|Северсталь — производственные результаты за 4кв2018
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|RUB
|М. Видео — операционные результаты за 4кв2018/2018
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|RUB
|М. Видео — ВОСА (реестр закрыт 30.11.2018, досрочные перевыборы СД)
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|RUB
|Банк Возрождение — ВОСА (реестр закрыт 27.11.2018, досрочные перевыборы СД, изменения в устав)
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|RUB
|ГАЗ — ВОСА (реестр закрыт 24.12.2018, в форме заочного голосования, согласие на сделки с заинтересованностью и на изменения в совершенную крупную сделку)
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|RUB
|НОВАТЭК — ВОСА (реестр закрыт 26.11.2018, перевыборы СД)
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|RUB
|ТрансКонтейнер — ВОСА (реестр закрыт 27.11.2018, досрочные перевыборы СД, устав в новой редакции)
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