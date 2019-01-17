МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 18 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь) 0,9% 0,8%
2:30 JPY Япония — Общенациональный ИПЦ (м/м) -0,2%

 

 
предв. AUD Австралия — Продажи нового жилья (HIA) (м/м) 3,6%

 

 
7:30 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (ноябрь) -1,1% -1,1%
12:00 USD США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/

 

 

 

 
12:30 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (декабрь) 1,2% -0,6%
12:30 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (декабрь) 3,8% 3,9%
12:30 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (декабрь) 1,4% -0,8%
12:30 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (декабрь) 3,6% 3,6%
предв. USD США — Заседание ОПЕК

 

 

 

 
16:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь) 1,5%

 

 
16:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь) -0,2%

 

 
16:30 CAD Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь) -0,4% -0,3%
16:30 CAD Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (ноябрь) 3,98 млрд канад. долл

 

 
17:05 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)

 

 

 

 
17:15 USD США — Объём промышленного производства (м/м) (декабрь) 0,6% 0,3%
18:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (январь) 87 86
18:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (январь) 98,3 97
21:00 USD США — Число буровых установок от Baker Hughes 873

 

 
21:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes (U.S. Baker Hughes Total Rig Count) 1075

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ВВП (месячный) (г/г) 1,8%

 

 

 

 

 RUB НЛМК — производственные результаты за 4кв2018/2018

 

 

 

 

 

 

 RUB Северсталь — производственные результаты за 4кв2018

 

 

 

 

 

 

 RUB М. Видео — операционные результаты за 4кв2018/2018

 

 

 

 

 

 

 RUB М. Видео — ВОСА (реестр закрыт 30.11.2018, досрочные перевыборы СД)

 

 

 

 

 

 

 RUB Банк Возрождение — ВОСА (реестр закрыт 27.11.2018, досрочные перевыборы СД, изменения в устав)

 

 

 

 

 

 

 RUB ГАЗ — ВОСА (реестр закрыт 24.12.2018, в форме заочного голосования, согласие на сделки с заинтересованностью и на изменения в совершенную крупную сделку)

 

 

 

 

 

 

 RUB НОВАТЭК — ВОСА (реестр закрыт 26.11.2018, перевыборы СД)

 

 

 

 

 

 

 RUB ТрансКонтейнер — ВОСА (реестр закрыт 27.11.2018, досрочные перевыборы СД, устав в новой редакции)

 

 

 

 