МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 21 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз

 

 

 USD США — День Мартина Лютера Кинга — выходной на биржах США, в частности на Нью-Йоркской фондовой бирже

 

 

 

 
предв. CNY Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (декабрь) 5,9% 6%
5:00 CNY Китай — ВВП (кв/кв) (4кв2018) 1,6% 1,5%
5:00 CNY Китай — ВВП (г/г) (4кв2018) 6,5% 6,4%
предв. CNY Китай — Объём промышленного производства (г/г) (декабрь) 5,4% 5,3%
5:00 CNY Китай — Уровень безработицы 4,8%

 

 
5:00 CNY Китай — Пресс-конференция НБС /Национальное бюро статистики Китая/

 

 

 

 
10:00 EUR Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (декабрь) 0,1% -0,2%
предв. USD США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве

 

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Газпром — СД (вопрос о согласовании отчуждения принадлежащих ООО "Газпром экспорт" и ООО "Газпром комплектация" долей в УК компании "Прогресгас-Треjдинг" д.о.о Београд)

 

 

 

 

 

 

 RUB РКК Энергия — СД (вопрос о сделках с заинтересованностью)

 

 

 

 

 

 

 RUB Группа Эталон — операционные результаты за 2018

 

 

 

 
21-25.01 RUB Распадская — производственные результаты за 4кв2018

 

 

 

 