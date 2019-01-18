МОСКВА, 18 янв /ПРАЙМ/. Онлайн-сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb провел переговоры о покупке компании, разработавшей приложение поиска дисконтных гостиничных номеров в США, Европе и Австралии, Hotel Tonight Inc. перед своим IPO, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Приобретение этого приложения даст Airbnb возможность продемонстрировать инвесторам потенциал роста и показать, что компания может выйти за пределы своего основного бизнеса перед размещением акций, которое может произойти в этом или следующем году", — пишет издание.

При этом источники сообщили, что переговоры пока приостановлены, но компании еще могут возобновить их. Источники добавили, что Airbnb рассматривает также вариант создания собственного аналога Hotel Tonight или создания СП с сетями бутик-отелей.

Другие источники издания сообщили, что Airbnb уведомила потенциальных инвесторов, что вряд ли дебютирует на бирже в 2019 году. В марте 2017 года оценка компании в рамках последнего раунда финансирования составила 31 миллиард долларов.

Hotel Tonight Inc. была создана в 2010 году, штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Компания владеет приложением, которое предлагает клиентам горящие предложения гостиничных номеров по дисконтной цене, как правило, в деловых районах. Газета отмечает, что в марте 2017 года компания была оценена в 463 миллиона долларов.

Airbnb была основана в 2008 году. Сайт компании имеет более 5 миллионов объявлений с предложением о жилье в более чем 81 тысяче городов мира.