МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 21 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
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|USD
|США — День Мартина Лютера Кинга — выходной на биржах США, в частности на Нью-Йоркской фондовой бирже
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|предв.
|AUD
|Австралия — Продажи нового жилья (HIA) (м/м)
|3,6%
|-6,7% (факт)
|предв.
|CNY
|Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (декабрь)
|5,9%
|5,9% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — ВВП (кв/кв) (4кв2018)
|1,6%
|1,5% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — ВВП (г/г) (4кв2018)
|6,5%
|6,4% (факт)
|предв.
|CNY
|Китай — Объём промышленного производства (г/г) (декабрь)
|5,4%
|5,7% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Уровень безработицы
|4,8%
|4,9% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Пресс-конференция НБС /Национальное бюро статистики Китая/
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|10:00
|EUR
|Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (декабрь)
|0,1%
|-0,4% (факт)
|предв.
|EUR
|Еврозона — Заседание Еврогруппы
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|предв.
|GBP
|Великобритания — Выступление премьер-министра Терезы Мэй /Theresa May/
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|предв.
|USD
|США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ВВП (месячный) (г/г)
|1,8%
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|RUB
|Газпром — СД (вопрос о согласовании отчуждения принадлежащих ООО "Газпром экспорт" и ООО "Газпром комплектация" долей в УК компании "Прогресгас-Треjдинг" д.о.о Београд)
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|RUB
|РКК Энергия — СД (вопрос о сделках с заинтересованностью)
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|RUB
|Группа Эталон — операционные результаты за 2018
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|21-25.01
|RUB
|Распадская — производственные результаты за 4кв2018
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