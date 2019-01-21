МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Курс рубля умеренно снижается к доллару и евро после значительного роста на прошлой неделе, следует из динамики торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.16 мск понедельника рос на 10 копеек — до 66,38 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 75,49 рубля, следует из динамики торгов Московской биржи.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,14% — до 62,61 доллара за баррель.

УМЕРЕННОЕ СНИЖЕНИЕ

После попытки подрасти против доллара отечественная валюта перешла к снижению и также продолжила слабеть к евро.

Рубль сегодня ожидаемо торгуется в нерешительности, немного ослабляясь на фоне практически неизменной нефти, но, по большому счету, не демонстрируя сколько-нибудь заслуживающих внимания резких движений ни в ту, ни в другую сторону, говорит Владимир Рожанковский из компании "Международный финансовый центр". В паре с евро отечественная валюта выглядит еще менее подвижной, фиксируясь на отметке 75,55, добавляет он.

Коррекция отечественной валюты происходит после достаточно успешной недели, отмечает Юрий Кравченко из "Велес Капитала". Так, за последнюю неделю доллар потерял около 0,9% в паре с рублем, 1,7% в паре с евро, подсчитал он. Среди валют на развивающихся рынках за аналогичный период лишь турецкая лира укрепилась в паре с долларом на 1,7%, тайский бат — на 0,4%, а подавляющее большинство других валют EM завершили неделю в минусе, указывает аналитик.

Рубль незначительно снижается в основных валютных парах, однако текущая неделя может оказаться позитивной для российской валюты, считают аналитики "Нордеа банка" Татьяна Евдокимова, Денис Давыдов и Григорий Жирнов.

Спрос на рисковые активы остается умеренным после того, как статистика по ВВП Китая совпала с ожиданиями рынка, а по теме торговых переговоров США и КНР рыночные игроки сохраняют позитивные ожидания, поясняют они.

ПРОГНОЗЫ

На этом фоне спрос на рисковые активы, скорее, останется нейтральным до появления новых сигналов о предвидении переговоров между США и КНР, полагают аналитики "Нордеа банка".

"Кроме того, поддержкой для рубля продолжает выступать позитивная динамика нефтяных цен и предстоящее размещение ОФЗ, где рынку могут быть предложены более высокие объемы (35 миллиардов рублей на прошлой неделе). С учетом обозначенных факторов в течение недели рубль может попытаться протестировать отметку 66 в паре с долларом и 75 в паре с евро. Риски для европейской валюты, обозначенные выше, могут позволить рублю лучше чувствовать себя именно в паре с евро", — прогнозируют они.

Начало этой недели будет, как полагают аналитики "ВТБ Капитала", спокойным для валютных рынков, поскольку в США сегодня перерыв в связи с государственным праздником. К основным событиям недели можно отнести Всемирный экономический форум в Давосе, заседания по монетарной политике ЕЦБ и Банка Японии, а также публикацию предварительных индексов экономической активности (PMI) за январь.

Дмитрий Полевой из РФПИ считает, что без существенного изменения внешнего фона следующей целью для курса рубля будет отметка 66 рублей за доллар.

В конце текущей недели рынку предстоит уплата основных налоговых платежей, напоминает Кравченко из "Велес Капитала". Не исключено, что в рамках подготовки к данному событию экспортеры и их банки будут использовать любую коррекцию отечественной валюты для более выгодной продажи валютной выручки, полагает он.

"В результате мы не исключаем, что при укреплении пары выше 66,5 рубля продажи валюты будут усиливаться, сдерживая дальней шее продвижение пары в район 67 рублей. В свою очередь, укрепление рубля до 66 остается по-прежнему маловероятным, так как для этого потребуются более существенные внешние драйверы (помимо котировок нефти), способные значительно улучшить настроения инвесторов на развивающихся рынках", — считает аналитик.