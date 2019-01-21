МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 22 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|22-25 янв
|
|Всемирный экономический форум /Швейцария, Давос/
|
|
|12:30
|GBP
|Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (ноябрь)
|3,3%
|3,3%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (декабрь)
|21,9 тыс
|20 тыс
|12:30
|GBP
|Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м)
|79 тыс
|88 тыс
|12:30
|GBP
|Великобритания — Уровень безработицы (ноябрь)
|4,1%
|4,1%
|13:00
|EUR
|Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (январь)
|45,3
|43
|13:00
|EUR
|Германия — Индекс экономических настроений ZEW в Германии (январь)
|-17,5
|-18,3
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW
|-21
|-20,1
|16:30
|CAD
|Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (ноябрь)
|-0,1%
|-0,6%
|16:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (ноябрь)
|1%
|0,1%
|18:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (декабрь)
|1,9%
|-1%
|18:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (декабрь)
|5,32 млн
|5,24 млн
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|
|RUB
|ММК — производственные результаты за 4кв2018
|
|
|
|RUB
|ТМК /Трубная металлургическая компания/ — производственные результаты за 4кв2018/2018
|
|
|
|RUB
|Группа ПИК — операционные результаты за 4кв2018/2018
|
|
|
|RUB
|ФосАгро — ВОСА (реестр закрыт 29.11.2018, в форме заочного голосования, див-ды за 9м2018)
|21 (1кв2017) + 24 (1П2017) + 21 (9м2017) + 15 (фин) — див-д 2017
|24 (1кв2018) + 45 (1П2018) + 72 (9м2018, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 04.02.2019) — див-д 2018
|
|RUB
|Аэрофлот — СД (о переходе на преимущественное использование отечественного программного обеспечения)
|
|