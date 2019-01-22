МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 22 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
22-25 янв

 

 

 Всемирный экономический форум /Швейцария, Давос/

 

 

 

 
12:30 GBP Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (ноябрь) 3,3% 3,3%
12:30 GBP Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (декабрь) 21,9 тыс 20 тыс
12:30 GBP Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) 79 тыс 88 тыс
12:30 GBP Великобритания — Уровень безработицы (ноябрь) 4,1% 4,1%
13:00 EUR Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (январь) 45,3 43
13:00 EUR Германия — Индекс экономических настроений ZEW в Германии (январь) -17,5 -18,3
13:00 EUR Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW -21 -20,1
16:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (ноябрь) -0,1% -0,6%
16:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (ноябрь) 1% 0,1%
18:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (декабрь) 1,9% -1%
18:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (декабрь) 5,32 млн 5,24 млн

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB ММК — производственные результаты за 4кв2018

 

 

 

 

 

 

 RUB ТМК /Трубная металлургическая компания/ — производственные результаты за 4кв2018/2018

 

 

 

 

 

 

 RUB Группа ПИК — операционные результаты за 4кв2018/2018

 

 

 

 

 

 

 RUB ФосАгро — ВОСА (реестр закрыт 29.11.2018, в форме заочного голосования, див-ды за 9м2018) 21 (1кв2017) + 24 (1П2017) + 21 (9м2017) + 15 (фин) — див-д 2017 24 (1кв2018) + 45 (1П2018) + 72 (9м2018, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 04.02.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB Аэрофлот — СД (о переходе на преимущественное использование отечественного программного обеспечения)

 

 

 

 