МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Бумаги "Мечела" подскакивали примерно на 4% на сообщении о завершении реструктуризации синдицированного предэкспортного кредита на 1 миллиард долларов, следует из динамики торгов Московской биржи.

К 15.34 мск привилегированные акции "Мечела" росли на 3,48%, обыкновенные акции – на 3,7%. Префы уже поднимались на 3,7% — до 107,3 рубля, обыкновенные акции – на 4,2%, до 84,8 рубля. При этом к текущему моменту индекс Мосбиржи снижается на 0,32%.

Как отмечается в релизе компании, завершение реструктуризации стало возможным благодаря предоставленной банком ВТБ кредитной линии в евро со сроком погашения в апреле 2022 года. Льготный период по погашению основного долга установлен до апреля 2020 года. Уточняется, что выкуп задолженности у кредиторов позволил группе "Мечел" получить финансовый доход в размере около 13 миллиардов рублей.