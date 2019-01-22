МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник вечером замедлила утреннее снижение, так как на рынках сохраняется обеспокоенность вокруг замедления темпов роста мировой экономики, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 19.24 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,85 доллара, или на 0,14% — до 1280,75 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,46% — до 15,32 доллара за унцию.

Участники торгов продолжают отыгрывать опубликованный в понедельник новый прогноз Международного валютного фонда (МВФ) по росту мировой экономики. Организация понизила его на 2019 и 2020 годы на 0,2 и 0,1 процентного пункта, до 3,5% и 3,6% соответственно.

"На 12-месячном горизонте и далее мы видим высокий потенциал (для цен на золото — ред.)… Спрос на него будет расти, а доллар будет дешеветь, особенно после явных доказательств того, что мировая экономика замедляется", — сказал агентству Рейтер аналитик по сырьевым товарам Julius Baer Карстен Менке (Carsten Menke).

Золото традиционно считается более безопасным активом, поэтому рост глобальных рисков позитивно отражается на стоимости металла.