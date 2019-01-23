МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 23 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний
|-480 млрд йен
|-180 млрд йен (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Объём экспорта (г/г) (декабрь)
|0,1%
|-3,8% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса (декабрь)
|-738 млрд йен
|-55 млрд йен (факт)
|предв.
|JPY
|Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике
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|предв.
|JPY
|Япония — Доклад Банка Японии о перспективах экономики (г/г)
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|предв.
|JPY
|Япония — Решение Банка Японии по процентной ставке
|-0,1%
|-0,1% (факт)
|предв.
|JPY
|Япония — Пресс-конференция Банка Японии
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|12:30
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Бена Бродбента
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|14:00
|GBP
|Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (январь)
|8
|5
|16:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (ноябрь)
|0%
|-0,4%
|16:30
|CAD
|Канада — Объём розничных продаж (м/м) (ноябрь)
|0,3%
|-0,6%
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ВВП (месячный) (г/г)
|1,8%
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|RUB
|X5 Retail Group — операционные результаты за 4кв2018/2018
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|RUB
|Petropavlovsk Plc — производственные результаты за 4кв2018/2018
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|RUB
|Газпром — СД (вопрос о займах ПАО)
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|RUB
|Ростелеком — СД (о признании членов СД обладающими статусом независимых директоров)
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