МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 23 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний -480 млрд йен -180 млрд йен (факт)
2:50 JPY Япония — Объём экспорта (г/г) (декабрь) 0,1% -3,8% (факт)
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса (декабрь) -738 млрд йен -55 млрд йен (факт)
предв. JPY Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике

 

 

 

 
предв. JPY Япония — Доклад Банка Японии о перспективах экономики (г/г)

 

 

 

 
предв. JPY Япония — Решение Банка Японии по процентной ставке -0,1% -0,1% (факт)
предв. JPY Япония — Пресс-конференция Банка Японии

 

 

 

 
12:30 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Бена Бродбента

 

 

 

 
14:00 GBP Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (январь) 8 5
16:30 CAD Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (ноябрь) 0% -0,4%
16:30 CAD Канада — Объём розничных продаж (м/м) (ноябрь) 0,3% -0,6%

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ВВП (месячный) (г/г) 1,8%

 

 

 

 

 RUB X5 Retail Group — операционные результаты за 4кв2018/2018

 

 

 

 

 

 

 RUB Petropavlovsk Plc — производственные результаты за 4кв2018/2018

 

 

 

 

 

 

 RUB Газпром — СД (вопрос о займах ПАО)

 

 

 

 

 

 

 RUB Ростелеком — СД (о признании членов СД обладающими статусом независимых директоров)

 

 

 

 