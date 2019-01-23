МОСКВА, 23 янв — Dow Jones. Привлекательность британского фунта для некоторых инвесторов возросла, так как они теперь видят более высокую вероятность продления переговоров по Brexit или проведения второго референдума по вопросу выхода Великобритании из ЕС.

Кто-то из участников рынка также ставит на более низкую вероятность жесткого Brexit, который подразумевает выход из ЕС без заключения соглашения.

С начала 2019 года фунт вырос на 2,1% против евро и на 1,2% против доллара, укрепившись в понедельник после того, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представила новый план выхода из ЕС. Неделей ранее парламент страны проголосовал против первоначального варианта сделки, согласованного с ЕС.

"На рынке теперь полагают, что жесткий Brexit снят с повестки дня, так как это, по всей видимости, было единственным вопросом, по которому удалось договориться членам парламента", — отметил Сейкер Нуссейбех, генеральный директор Hermes Investment Management, добавив, что, по его мнению, не стоит исключать вероятность любого развития событий.

Способность Мэй сохранить свой пост после вотума недоверия также успокоила инвесторов, и некоторые из них стали более позитивно оценивать перспективы и начали вновь покупать активы Великобритании.

"Устранение этой неопределенности заставило вернуться на рынок тех участников, которые в течение многих месяцев бездействовали", — сказал Рассел Ласкала, один из руководителей валютного департамента Deutsche Bank.

Пенсионные фонды, страховые компании и корпорации также возобновили покупки гособлигаций и акций Великобритании, добавил он.

Индекс FTSE 250, отслеживающий в том числе средние компании, зависимые от динамики экономики Великобритании и заинтересованные в укреплении фунта, вырос на 7,5% с начала года, тогда как индекс FTSE 100, в основном отражающий динамику международных компаний, несущих потери в случае укрепления фунта, повысился лишь на 3,25%, несмотря на восстановление на мировом рынке.

Все же не все инвесторы позитивно оценивают продолжение переговоров по Brexit.

"Неопределенность по-прежнему высока, и это не приносит пользы для экономики страны", — считает Уго Ланциони, глава валютного департамента Neuberger Berman. В компании, тем не менее, сохраняют небольшую бычью позицию по фунту.

Будущее Brexit все еще туманно, так как в понедельник Мэй не сказала ничего нового.

"Я несколько разочарован тем, что она не вдавалась в детали плана Б", — сказал Николай Марков, старший экономист Pictet Asset Management. Мэй исключила возможность проведения повторного референдума и отсрочку Brexit, что также расстроило некоторых участников рынка, добавил он.

Несмотря на пережитый вотум недоверия, влияние Мэй в парламенте остается слабым, а самая острая проблема – вопрос о границе в Ирландии – не решена. Многие инвесторы тщетно пытаются предугадать, как Банк Англии будет действовать в условиях политической нестабильности.

На следующей неделе власти Великобритании будут голосовать за поправки, которые сделают жесткий Brexit менее вероятным, а также позволят парламенту вынести решение о возможности проведения второго референдума. Данную поправку предложила внести оппозиционная Лейбористская партия.

Дики Ходжес из Nomura, который считает, что жесткого Brexit удастся избежать, использует опционы для хеджирования против резкого повышения процентных ставок на случай, если Великобритания все же выйдет из ЕС без соглашения и центральный банк будет вынужден принять меры по защите национальной валюты.

— Авторы Olga Cotaga, Olga.Cotaga@wsj.com и Avantika Chilkoti, Avantika.Chilkoti@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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