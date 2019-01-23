МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в среду смешанной динамикой индексов на фоне сохраняющейся неопределенности в торговых отношениях США и Китая, а также новостей из Японии, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,05% — до 2581 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,13%, до 1316,28 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 2,75 пункта — до 27008,2 пункта, корейский KOSPI — вырос на 0,47%, до 2127,78 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,26% — до 5843,7 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 0,14% — до 20593,72 пункта.

Торговые отношения между США и Китаем вернулись в центр внимания мировых рынков после сообщений агентства Рейтер. Как заявил агентству советник президента США Дональда Трампа по экономике Ларри Кудлоу, глава государства для достижения торгового соглашения с Китаем не намерен смягчать свои требования, касающиеся, в частности, защиты интеллектуальной собственности. В то же время Кудлоу опроверг данные в СМИ о том, что администрация Трампа отвергла предложение представителей Китая о проведении подготовительных торговых переговоров сторон на текущей неделе.

Участники торгов также отыгрывали новости из Японии. Так, Банк Японии ожидаемо сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, при этом понизив прогнозы по инфляции в стране на текущий и следующий год. "Пересмотр прогноза по инфляции в сторону понижения указывает на то, что ужесточение монетарной политики остается очень отдаленной перспективой", — считает аналитик Capital Economics Марсель Тьелиант (Marcel Thieliant), которого цитирует агентство.

Разочарование принесла и статистика из Японии, согласно которой объем экспорта страны в декабре снизился на 3,8% в годовом исчислении, а импорта — вырос на 1,9%. Аналитики ждали сокращения экспорта всего на 1,9% и роста импорта на 3,7%.