МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Курс рубля заметно укрепляется к доллару и евро в ожидании пика налоговых платежей и размещения ОФЗ Минфином РФ.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.20 мск среды снижался на 32 копейки, до 66,22 рубля, курс евро — на 38 копеек, до 75,19 рубля, следует из динамики торгов Московской биржи.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent дорожал при этом на 0,94%, до 62,08 доллара за баррель.

"Основным событием на внутреннем рынке остаются предстоящие в конце недели крупные налоговые платежи (плюс уплата налога на прибыль в понедельник)", — отмечает Юрий Кравченко из "Велес капитала".

РУБЛЬ НАШЕЛ ПОДДЕРЖКУ

Курс рубля со старта торгов уверенно растет, обновляя внутридневные максимумы к доллару и евро. В ходе торгов пара доллар-рубль уже опускалась до 66,18 рубля, а пара евро-рубль – до 75,16 рубля.

"Вчера рубль терял часть позиций, отражая снижение аппетита игроков к рисковым активам на фоне опубликованного накануне доклада МВФ о темпах роста мировой экономики, в котором организация снизила прогнозы по росту глобальной экономики… Тем не менее, сегодня поддержку рублю может оказать фактор налоговых платежей, пик которых приходится на 25 число текущего месяца, а также проведение аукционов ОФЗ министерством финансов РФ", — комментируют аналитики "Нордеа банка".

Минфин России на аукционах сегодня предложит инвесторам облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков совокупным объемом 30 миллиардов рублей. Ведомство планирует разместить ОФЗ серии 26209 с погашением в июле 2022 года на 20 миллиардов рублей и ОФЗ серии 26225 с погашением в мае 2034 года на 10 миллиардов рублей.

ПРОГНОЗЫ

Кравченко отмечает, что ситуация с ликвидностью в банковском секторе в преддверии налоговых платежей уже представляется более чем комфортноий. Так, на утро операционного дня в среду объем остатков банков на корсчетах в ЦБ находился вблизи максимальных отметок (2,8 триллиона рублей).

"С учетом итогов вчерашнего депозитного аукциона ЦБ сегодня в банковскую систему вернется еще почти 250 миллиарда рублей. Также банки вчера вернули почти 300 миллиарда рублей. Федеральному казначейству по операциям РЕПО, однако с начала недели привлекли от ведомства на срочные депозиты 250 миллиардов рублей, что нивелировало отток ликвидности на погашение обязательств по РЕПО. С учетом комфортного уровня рублевой ликвидности оставшиеся продажи валютной выручки будут оказывать лишь минимальное влияние на позиции рубля", — считает аналитик.

Ориентирами по паре доллар-рубль выступят значения 65,8-66,8 рубля, указывают аналитики "Нордеа банка".

Судя по всему, поддержку со стороны экспортеров в преддверии налоговых выплат еще только предстоит ощутить, считают аналитики "ВТБ капитала". "Принимая это во внимание, мы полагаем, что в ближайшие несколько дней рубль может продолжить опережать валюты других развивающихся стран", — отмечают они.